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Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем

28 июля 2025 18:07
Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем

Сценаристы любят нагнать драмы, так что это неудивительно.

В сериале «Великолепный век» Фатьма предстает перед зрителями как коварная красавица, которая вместе с другими сёстрами Сулеймана строит заговоры против Хюррем.

Но насколько образ Фатьмы соответствует исторической реальности? Давайте разберёмся, что осталось за кадром.

Кара Ахмед-паша — не единственный супруг Фатьмы

Фатьма-султан родилась около 1500 года и была младшей дочерью Айше Хафсы-султан и Селима I, а значит — родной сестрой Сулеймана Великолепного.

Её первым мужем стал Мустафа-паша, санджак бей Антальи. Однако этот брак продлился недолго — паша скончался, и в 1552 году Фатьма вышла замуж во второй раз. Её новым избранником стал Кара Ахмед-паша, который после женитьбы на султанше получил пост великого визиря.

Но и этот союз оказался трагичным: всего через несколько лет Кара Ахмед-паша был казнён по приказу Сулеймана по обвинению в заговоре (возможно, не без участия Хюррем и Рустема-паши).

Несмотря на это, Фатьма пользовалась большим уважением при дворе. После смерти её похоронили рядом с мужем в тюрбе у мечети Кара Ахмед-паши. Кроме того, в 1575 году в её честь возвели мечеть (архитектор — великий Мимар Синан), но, к сожалению, она не сохранилась.

Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем

Вражда с Хюррем — под вопросом

В сериале Фатьма показана как противница Хюррем, но исторических подтверждений их вражды практически нет.

К тому же, некоторые историки сходятся во мнении, что после казни Кара Ахмед-паши Фатьма и вовсе не участвовала в дворцовых интригах, а жила вдали от столицы.

Так что, вероятно, создатели сериала просто драматизировали отношения между сестрой Сулеймана и его фавориткой, чтобы сделать сюжет острее.

Помните Фатьму из «Великолепного века»? У героини есть 2 отличия от реальной личности — одно связано с Хюррем

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Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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