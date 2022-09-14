Помните Фархада Махмудова из «Бригады»? Его судьба достойна отдельного сериала

В копилке Фархада Махмудова скопилось более ста работ, однако больше всего он запомнился зрителям по роли Фары из «Бригады». При этом реальная жизнь актера оказалась увлекательнее любого, даже самого остросюжетного сериала.

Чего только стоит фиктивный брак знаменитости. Чтобы уладить проблемы с регистрацией, актер, прибывший в Россию из Узбекистана, женился на своей коллеге Екатерине Карпушиной. Законными мужем и женой они оставались на протяжении 15 лет. У них уже были другие семьи, артист получил гражданство и обзавелся своей недвижимостью, однако оформить развод все не доходили руки.

Когда Фархаду было 28 лет, он закрутил роман с 17-летней Диной. В тот момент Махмудов стал настоящей звездой, поскольку на экраны вышла «Бригада». В 2004 году у актера появился наследник — сын Искандер. Когда мальчику было три года, его родители расстались.

Возлюбленная артиста уехала на отдых, который должен был длиться одну неделю, а в результате затянулся на две недели. Тогда, по словам Фархада, он и понял, что его избранница уже не вернется.

Около двух лет супруги жили раздельно, но артист начал злоупотреблять спиртным и понял, что так продолжаться больше не может. Тогда он решил вернуть все назад, поскольку не хотел больше расставаться с сыном. Вот только счастливого воссоединения не вышло: Махмудов и его избранница поняли, что их чувства друг к другу остыли.

В результате звездный наследник остался с отцом, а мать лишь изредка его навещала.

«Мы это решали вместе. Дина выбирала, что будет лучше для сына», — поведал актер в рамках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Расставшись с Диной, новых отношений артист так и не начал и всего себя посвятил работе.