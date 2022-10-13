Помните Фандорина из «Азазель»? От его былой красоты не осталось и следа

Дебют Ильи Носкова в кино в 2002 году сразу же оказался успешным. Режиссер Александр Адабашьян пригласил его на центральную роль в ленте «Азазель» по произведениям Бориса Акунина. Носков сыграл совсем еще молодого Эраста Фандорина, расследующего загадочное самоубийство. Постановщик сделал ставку на молодость и аристократическую красоту актера и не прогадал — картина понравилась зрителям, а Носков стал популярен.

За прошедшие 20 лет Илья снялся еще в 70 проектах. Правда, главные роли Носков получает довольно редко. Сейчас 45-летний актер уже мало напоминает молодого Фандорина, оценить это можно по его соцсетям. С возрастом он куда больше стал похож на своего старшего брата, звезду сериала «Кто в доме хозяин?» Андрея Носкова. С 2004 года они управляют организацией «Носковы и компания». Это товарищество актеров, в рамках которого на разных театральных площадках проходят постановки известных пьес и творений молодых авторов. Илья женат на актрисе Полине Васильевой, вместе с которой они воспитывают троих детей.