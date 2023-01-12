Помните еврейку из «Списка Шиндлера»? Вы будете потрясены ее красотой в 57 лет (фото)

Самой знаковой ролью в карьере Эмбет Дэвидц стала драма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Роль девушки, в которую влюбляется герой Рэйфа Файнса, прославила ее на весь мир, после чего режиссеры засыпали артистку предложениями.

За годы творческого пути Эмбет успела сняться в десятках популярных фильмов и сериалов. В ее фильмографии можно увидеть «Блудливую Калифорнию» и «Нового Человека-паука», а в ближайшее время на экраны выйдет боевик «Возмездие», где ее коллегой станет Лиам Нисон.

О своей жизни артистка рассказывает в социальных сетях. Она регулярно делится снимками не только с красных ковровых дорожек, но и из бытовой жизни, публикуя кадры со своим мужем Джейсоном Слоуном и детьми, Шарлоттой и Диланом. Фанаты внимательно следят за жизнью и успехами знаменитости, осыпая ее комплиментами и отмечая, что та в свои 57 лет выглядит намного эффектнее своих более молодых коллег.