Помните эту маску? Она из программы, которой позавидовал бы Малахов

В середине 90-х на российском телевидении регулярно выходила программа «Моя семья» с Валерием Комиссаровым. Шоу стало уникальным в своем роде, ведь впервые на экране гости рассказывали о личных драмах и семейных проблемах. Для зрителей это было в диковинку.

Программа собирала у экранов людей всех полов и возрастов, хотя многие ругали шоу за «грязь», «постановку» и «вынос сора из избы». С критикой обрушивались и известные личности, обвиняя шоу в безвкусице. Тем не менее каждый выпуск «Моей семьи» показывал огромные рейтинги.

Шоу соблюдало определенные правила приличия. Гости, среди которых могли быть как простые люди, так и известные персоны, надевали черно-белую маску. Поэтому никто не мог догадаться, кто именно кроется под этой личиной.

Проект «Моя семья» закрыли из-за ведущего. Комиссаров принял решение покинуть шоу и заняться другими передачами. К тому же в начале нулевых рейтинги программы стремительно падали, и «Моя семья» прекратила свое существование.