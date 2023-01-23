Помните эту красотку из 90-х? Вы удивитесь, как резко она постарела (фото)

Готический стиль Файрузы Балк запомнился многим зрителям фильма «Американская история X». Девушке удалось хорошо вжиться в роль, потому что и в реальной жизни она не отличалась примитивными образами.

Примечательно, что самые первые ее роли никак не намекали на будущее преображение. Юная артистка снялась в добрых детских фильмах «Лучшее Рождественское представление» и «Возвращение в страну Оз». Но именно благодаря драме с Эдвардом Нортоном эту неординарную девушку заметили во всем мире.

Образ Файрузы шел в разрез со стилем всех признанных красавиц киноиндустрии. Она была харизматичной и очень колоритной, а ее внешность сразу привлекала внимание зрителей. Впрочем, с годами яркий макияж и черная одежда стали не интересной особенностью актрисы, а ее недостатком.

Кажется, что Балк не замечает возрастных изменений и того, что с помощью косметики ей никак не удается подчеркнуть свои достоинства. Морщины и изменившиеся черты лица сделали из нестандартной красавицы обычную состарившуюся женщину.