Помните этого маленького француза? Его дефект не замечали годами

Жамель Деббуз, француз марокканского происхождения, стал известен после того, как появился на большом экране в таких культовых фильмах, как «Амели» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Уже тогда зрители обратили внимание, что Деббуз практически все время держит одну руку в кармане.

Причиной этого был несчастный случай, который произошел с Жамелем, когда он в 14-летнем возрасте только начинал свою актерскую карьеру. Тогда они с другом попытались перебежать железнодорожные рельсы прямо перед движущимся поездом. В результате друг Деббуза погиб на месте, а Жамель травмировал правую руку. Ампутации удалось избежать, но мышцы сильно атрофировались, и рука юного актера повисла, словно плеть. Именно поэтому Деббузу и приходилось прятать ее в кармане почти все время.

Впрочем, зрители были в таком восторге от шуток и ролей актера, который стремительно стал популярен по всей стране, что вообще практически не замечали, что с рукой их любимца что-то не так. Деббуз был признан лучшим комиком Франции, а в 2004 году благодаря своей славе Жамель оказался в числе тех, кто нес по Парижу олимпийский огонь.

Сейчас Жамель давно уже не скрывает свою руку от взглядов окружающих: один из самых известных и востребованных актеров поколения имеет миллионы поклонников по всему миру, которые будут любить его каким бы он ни был.