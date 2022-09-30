Помните этого маленького француза? Его дефект не замечали годами
Актер отказался делать операцию, хотя ничего не мешало.
Жамель Деббуз, француз марокканского происхождения, стал известен после того, как появился на большом экране в таких культовых фильмах, как «Амели» и «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра». Уже тогда зрители обратили внимание, что Деббуз практически все время держит одну руку в кармане.
Причиной этого был несчастный случай, который произошел с Жамелем, когда он в 14-летнем возрасте только начинал свою актерскую карьеру. Тогда они с другом попытались перебежать железнодорожные рельсы прямо перед движущимся поездом. В результате друг Деббуза погиб на месте, а Жамель травмировал правую руку. Ампутации удалось избежать, но мышцы сильно атрофировались, и рука юного актера повисла, словно плеть. Именно поэтому Деббузу и приходилось прятать ее в кармане почти все время.
Впрочем, зрители были в таком восторге от шуток и ролей актера, который стремительно стал популярен по всей стране, что вообще практически не замечали, что с рукой их любимца что-то не так. Деббуз был признан лучшим комиком Франции, а в 2004 году благодаря своей славе Жамель оказался в числе тех, кто нес по Парижу олимпийский огонь.
Сейчас Жамель давно уже не скрывает свою руку от взглядов окружающих: один из самых известных и востребованных актеров поколения имеет миллионы поклонников по всему миру, которые будут любить его каким бы он ни был.