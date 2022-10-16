Помните Ержана Максима из «Голоса»? Чем сейчас занимается очаровательный певец

Живет как обычный подросток, но не забывает о творчестве.

Шестой сезон шоу «Голос. Дети» был отмечен грандиозным скандалом: певица Алсу сжульничала, чтобы ее дочь Микела Абрамова победила в конкурсе. Когда правда всплыла наружу, фанаты шоу возмутились – и победу отдали талантливому мальчику Ержану Максиму.

Ержан начал петь с четырех лет. В 2017 году юный певец завоевал 2 место на международном конкурсе «Славянский базар», в 2018-м стал финалистом национального отбора на участие в «Детском Евровидении», а в 2019 году покорил миллионы зрителей на шоу «Голос».

После «Голоса» Ержан некоторое время учился в академии Игоря Крутого, но позже вернулся в родной Казахстан.

Мальчик живет в семье в Астане, а каникулы проводит с родными в Уральске. Мама исполнителя рассказывала, что Ержан планирует учиться в школе-интернате для одаренных детей «Шабыт», а позже мечтает поступить в Казахский национальный университет искусств и поучиться в Италии. Также юный певец хочет освоить игру на добре и фортепиано.