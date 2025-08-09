Меню
Помните его только по «Сыну полка» и «Мастеру и Маргарите»? Иван Краско был частью «Властелина колец»

9 августа 2025 18:07
Задолго до Питера Джексона стал причастен к миру Профессора.

В кино Ивана Краско приглашали часто, но почти всегда видели в одном амплуа — военный, милиционер, председатель колхоза, главной ролью жизни стал «Сын полка».

Скончавшийся после тяжелой болезни артист был из тех, чей профессионализм ценили режиссёры, но роли редко становились заглавными. Бортко звал его в «Афганский излом», «Мастера и Маргариту», «Тараса Бульбу».

Но самой необычной страницей его карьеры стал… «Властелин колец».

Гэндальф до Маккеллена

В 1985 году, за 16 лет до того, как Питер Джексон начал снимать свою сагу, советские зрители увидели на экране «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» — телеспектакль Владимира Латышева по Толкину.

В роли Гэндальфа — Иван Краско. Его Серый маг был стар, могущественен и в то же время полон авантюризма, как и у самого автора «Хоббита».

Чем хорош Гэндальф Краско

Советский Гэндальф Краско удивлял не меньше, чем позже Маккеллен. Не было компьютерных эффектов, сложного грима и масштабных баталий, но была харизма, интонация, взгляд — то, что создаёт образ по-настоящему. Для многих зрителей 80-х именно Краско стал первым Гэндальфом.

От Средиземья до анимации

Краско пережил кризис 90-х, не ушёл в торговлю, не исчез из профессии. В 2003 году его голосом заговорил король в мультфильме «Карлик Нос» — и это тоже было похоже на магию, только уже в озвучке.

Гэндальф Краско — это напоминание, что советский режиссеры тоже причастны к миру «Властелина колец» Толкина. Да, без голливудского размаха, но с уважением к первоисточнику и бесподобной игрой.

«Были всегда рядом»: перед смертью Краско жалел лишь об одном.

Фото: Legion-media, кадр из телеспектакля «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» (1985)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
