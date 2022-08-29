Помните Джуни из «Детей шпионов»? Его постигла позорная участь
Популярная франшиза стала последней громкой работой актера.
Спустя 20 лет после выхода на экраны «Детей шпионов» Роберта Родригеса в исполнителе главной роли Дэриле Сабаре все еще угадываются черты очаровательного Джуни Кортеса, покорившего как детей, так и взрослых зрителей.
В его фильмографии больше четырех десятков картин, однако львиная доля его успеха как актера пришлась лишь на ранние работы. Далее Сабара, хоть и часто появлялся экране, добиться главных ролей и зрительского признания уже не мог.
С 2016 года в прессе вновь заговорили о Дэриле, но теперь в контексте его личной жизни c более популярной персоной — Меган Трейнор. Пара не скрывала ни подробностей романа, ни семейной жизни, вызывая у публики то умиление, то испанский стыд.
На днях Сабара заявил журналистам, что они с супругой ходят в туалет вместе и держатся за руки во время процесса. Актер не увидел ничего постыдного в том, чтобы поделиться такими деталями, чего не скажешь о пользователях Сети.
Опозорившегося артиста подняли на смех, вспомнив его знаковую роль:
«Каждый раз там смотрят вместе «Детей шпионов 4D», «И таких американских ценностей мы хотим? Нет, спасибо», «Ок, но зачем о таком рассказывать?».