Помните Джуни из «Детей шпионов»? Его постигла позорная участь

Спустя 20 лет после выхода на экраны «Детей шпионов» Роберта Родригеса в исполнителе главной роли Дэриле Сабаре все еще угадываются черты очаровательного Джуни Кортеса, покорившего как детей, так и взрослых зрителей.

В его фильмографии больше четырех десятков картин, однако львиная доля его успеха как актера пришлась лишь на ранние работы. Далее Сабара, хоть и часто появлялся экране, добиться главных ролей и зрительского признания уже не мог.

С 2016 года в прессе вновь заговорили о Дэриле, но теперь в контексте его личной жизни c более популярной персоной — Меган Трейнор. Пара не скрывала ни подробностей романа, ни семейной жизни, вызывая у публики то умиление, то испанский стыд.

На днях Сабара заявил журналистам, что они с супругой ходят в туалет вместе и держатся за руки во время процесса. Актер не увидел ничего постыдного в том, чтобы поделиться такими деталями, чего не скажешь о пользователях Сети.

Опозорившегося артиста подняли на смех, вспомнив его знаковую роль: