Помните Джейн из «Мэри Поппинс, до свидания»? Ее сгубило «семейное» проклятие

В 1984 году зрители сразу оценили красочный фильм «Мэри Поппинс, до свидания» о чудо-няне. Во многом успех фильма объяснялся звездным актерским составом: главные роли получили Наталья Андрейченко, Лариса Удовиченко и многие другие.

Не подвели и совсем юные артисты Филипп Рукавишников и Анна Плисецкая. Для племянницы всемирно известной артистки балета роль Джейн не стала дебютом. Еще в трехлетнем возрасте она появилась в театрализованной картине «Анна Каренина». Но именно после «Мэри Поппинс, до свидания» Плисецкая стала популярна. Насладиться славой у нее не было возможности, ведь все время занимали тренировки в Академии балета.

Впоследствии Анна стала выступать в Мариинском театре, гастролировать за границей. В начале 90-х годов она уже работала в зарубежных театрах. Артистка не скрывала, что известная фамилия в карьере ей скорее помешала, чем помогла: Анне пришлось постоянно доказывать, что она достойна ее носить.

Именно из-за этого «семейного» проклятия славы уровня Майи Плисецкой ее племянница не добилась. Сейчас Анна занимается организацией постановок и спектаклей и развивает проекты для талантливых детей.