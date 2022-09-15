Помните дворецкого из «Дикого ангела»? О нем забыли в родной стране

Освальдо Гиди стал известен зрителям по роли дворецкого Бернардо Авельейра в сериале «Дикий ангел». Поклонники признавались, что Гиди удалось представить одного из самых многогранных героев в проекте, которого они и любили, и ненавидели. Многие были уверены, что на их глазах происходит становление очередной латиноамериканской звезды. Однако жизнь актера сложилась совершенно иначе.

После успеха Гиди продолжил активно сниматься в фильмах и сериалах. Его можно увидеть, например, в сериале «Женаты, с детьми», который был популярен в Аргентине. Но со временем интерес продюсеров к таланту актера пропадал, и его перестали приглашать даже на эпизодические роли. Уезжать из родной страны артист не собирался и был уверен, что добьется успеха именно дома.

В итоге после 12 лет, за которые ему не предложили ни одной работы, он решился на отчаянный шаг. Гиди, как пишет портал Autogear, покончил жизнь самоубийством в собственном доме, не справившись с забвением. В последней записи в своем блоге он постарался объяснить поклонникам свое решение.