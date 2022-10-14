Помните дурнушку из «Убойного футбола»? Невероятно, как она выглядит в 46 лет

Фильм «Убойный футбол», вышедший на экраны в 2001 году, сразу привлек внимание аудитории тем, что рассказывал сразу о двух популярных вещах — о футболе и кунг-фу. Лента собрала и отличную по тем временам кассу, и несколько престижных азиатских кинопремий и наград.

Одну из главных ролей в фильме — стоявшую на воротах невзрачную девушку по имени Мэй — сыграла мало кому известная на тот момент актриса Чжао Вэй. Тогда ей было всего 25 лет, и мир совсем ничего о ней не знал.

Сейчас же 46-летняя Чжао Вэй выглядит так, что узнать в ней ту самую дурнушку из «Убойного футбола» невозможно. Поклонники артистки и вовсе считают ее первой красавицей китайского кино.

Именно ей, например, доверили сыграть роль национальной героини Хуа Мулан в одноименном фильме 2009 года. Для Поднебесной Мулан — фигура поистине легендарная, и такое решение показало, как высоко на родине ценят актерский талант Чжао Вэй. Одну из главных ролей она исполнила и в историческом боевике «Битва у Красной скалы», рассказывающем о крупнейшей битве в истории Древнего Китая.

Словом, карьера Чжао складывается весьма удачно. Все хорошо у нее и в личной жизни: артистка уже больше десяти лет счастлива в браке и воспитывает дочь.