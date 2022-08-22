Помните дуэт из «Снимите это немедленно»? Вот куда они пропали

Несколько лет назад одной из самых рейтинговых на канале СТС считалась программа «Снимите это немедленно». Популярным шоу сделали запоминающаяся заставка, преображения участниц и, разумеется, харизма ведущих.

Таша Строгая и Наташа Стефаненко составили отличный тандем, но с закрытием передачи обе исчезли с экранов. Выяснилось, что с модным бизнесом ни одна, ни другая не попрощались.

Строгая выпустила собственную коллекцию одежды, которую привозила на Неделю моды, а также начала преподавать основы стиля в основанной ею школе. О личной жизни Таша не распространяется, журналистам удалось выяснить лишь факт того, что дизайнер живет в счастливом браке и воспитывает двух детей.

Стефаненко же перебралась в Италию, откуда она в свое время приехала, чтобы составить компанию Строгой. Наташа осталась на телевидении — итальянском, где ведет собственную программу. По данным СМИ, она совмещает работу на ТВ со съемками в кино и воспитанием дочери Александры с мужем Лукой Саббиони.