Помните дочь Орбакайте из фильма «Любовь-морковь»? Взгляните, какой красоткой выросла малышка

Второй фильм из трилогии «Любовь-морковь» поразил зрителей невероятной игрой юных актеров. Ребята смогли показать на экране взрослых родителей в теле детей. Роль дочери героини Кристины Орбакайте исполнила 11-летняя Алина Булынка, которая правдоподобно изобразила взрослую женщину.

Девочка к моменту съемок в известной комедии уже сыграла в пяти картинах, но именно роль Светы принесла ей широкую популярность. Сейчас в ее фильмографии около 20 работ, но в последние годы она не появляется на экранах.

Алина ведет достаточно скрытную жизнь.

Однако, судя по фотографиям, которы она публикует в социальных сетях, девушка выросла невероятно привлекательной. У нее длинные русые волосы, большие голубые глаза и милый аккуратный нос. Артистка может спокойно стать успешной моделью и даже посоревноваться в красоте с дочерью Примадонны.