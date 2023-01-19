Помните дочь Ибрагима из «Великолепного века»? Гляньте, что с ней стало (фото)

Дениз Тузун уже в три года стала мировой звездой. Именно она исполнила роль Эсманур — дочери Ибрагима и Нигяр — и сразу же очаровала миллионы фанатов своей детской непосредственностью.

Несмотря на успех, роль в «Великолепном веке» стала пока единственной в карьере девочки. Сегодня ей уже 13 лет, свободное время она посвящает танцам и пению, о чем неизменно рассказывает в социальных сетях.

В блогах девочка не стесняется отвечать на все вопросы своих немногочисленных фанатов. Так, например, она опровергла давние слухи о том, что ее коллега Джемре Эбуззия является ее матерью. При этом Дениз не признается, планирует ли вновь вернуться на съемочную площадку.

«Девочка очень хорошенькая», «Очень милая девочка и так похожа на сериальных родителей Ибрагима и Нигяр, удачный выбор маленькой актрисы на эту роль», «Прелестная девочка, красавица», — пишут фанаты юной артистки.

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