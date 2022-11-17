Помните дочь Гундаревой в фильме «Однажды 20 лет спустя»? Она стала одной из 14 жен звезды СССР

Татьяна Назарова сыграла одну из дочерей героини Натальи Гундаревой в фильме «Однажды 20 лет спустя». Актерская карьера знаменитости, как и ее личная жизнь, сложилась довольно неудачно.

Артистка окончила ВГИК и хотела стать режиссером. Она открыла детскую театральную студию, которую была вынуждена закрыть из-за финансовых трудностей. После этого с творческой деятельностью Назарова покончила и занялась бизнесом.

Замуж звезда экрана выходила три раза. Именно она стала одной из 14 жен известного на весь СССР актера Бориса Токарева. Актриса родила ему дочь Александру, но от расставания это пару не уберегло. От знаменитости Назарова ушла, поскольку устала терпеть его пьяные выходки.

«Неприятно, что маленькая дочка видела вечно нетрезвого отца», — приводит слова артистки портал «Экспресс газета».

При этом она заметила, что Токареву следовало остановиться на своей первой супруге Ольге Коротковской, поскольку они идеально подходили друг другу.

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