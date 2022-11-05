Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Диану Анкудинову из шоу «Ты супер!»? Фаворитка Крутого выглядит просто потрясающе

Помните Диану Анкудинову из шоу «Ты супер!»? Фаворитка Крутого выглядит просто потрясающе

5 ноября 2022 12:20
Помните Диану Анкудинову из шоу «Ты супер!»? Фаворитка Крутого выглядит просто потрясающе

Из детдомовской девочки – в звезду.

Юная певица Диана Анкудинова прославилась благодаря шоу «Ты супер!», в котором выступают дети-сироты. Девочка из Тольятти заворожила своим исполнением французской песни и жюри, и зрителей.

У Дианы трудная судьба: от нее отказалась родная мама, и малышка попала в детский дом. Но ей улыбнулась удача – девочку взяла в свою семью добрая женщина по имени Ирина, которая быстро стала настоящей родительницей для Дианы. Ирина с самого начала отмечала мощные вокальные данные дочки и отдала ее в музыкальную школу.

А дальше выступления, победы на музыкальных конкурсах и участие в «Ты-супер!».

После шоу Диана Анкудинова стала востребованной артисткой. Игорь Крутой подарил ей квартиру в Москве. Сейчас 19-летняя девушка активно гастролирует, снимается на телевидении и ведет соцсети.

Помните Диану Анкудинову из шоу «Ты супер!»? Фаворитка Крутого выглядит просто потрясающе
Фото: соцсети, Legion-Media, кадр из телепрограммы "Ты Супер!" (2017)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video