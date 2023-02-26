Помните девушку из рекламы «Бонжур»? Ахнете, увидев ее сегодня

Каждый создатель рекламного ролика не против того, чтобы его видео стало популярным и обсуждаемым среди людей. На производство таких короткометражных картин тратятся баснословные суммы. Но, как это часто бывает, любимцами зрителей становятся совершенно неожиданные экземпляры.

Так произошло и с рекламой языковых курсов французского языка, которая быстро стала мемом.

Главной героиней ролика стала не самая образованная девушка, забавно выговаривающая слово «бонжур».

Эта роль досталась Анне Кант, которая сегодня стала роковой красавицей и даже немного омолодилась. Теперь девушка не хмурит брови и предпочитает женственные наряды. С помощью макияжа она научилась подчёркивать свои выразительная карие глаза и пухлые губы, чем привлекает к себе ещё больше внимания. Однако одна вещь осталось неизменной. Героиня знаменитого мема все также использует в своей речи слова-паразиты.