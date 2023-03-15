Помните девушку Бонда в оранжевом бикини? Ее фигуре в 56 завидуют двадцатилетние

Девушек Джеймса Бонда играли первые красотки Голливуда, но особенно среди них выделяется Холли Берри. На ее счету немало наград, но критиков и зрителей звезда экрана покорила не только своим выдающимся актерским талантом.

Знойная красотка может похвастаться потрясающей внешностью: не зря многие теряют дар речи при просмотре сцены из фильма «Умри, но не сейчас», в которой героиня артистки щеголяет в оранжевом бикини. Лента вышла на экраны более 20 лет назад, но за эти годы знаменитость не утратила своего очарования.

Сегодня даже 20-летние девушки завидуют фигуре, которой в 56 лет обладает Берри. К слову, актриса с юности придерживается строгой диеты и делает это не только ради точеных форм. Пересмотреть свое питание звезде пришлось после того, как у нее диагностировали диабет второго типа. По словам артистки, ее рацион состоит преимущественно из свежих овощей, рыбы и курицы.