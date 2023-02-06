Помните девочку со стаканом в шоу «Голос.Дети»? Испанцы не ожидали такого от русской

Завораживающее выступление 9-летней девочки в первом сезоне шоу «Голос.Дети» запомнилось многим. Тогда Арина спела Quizas по-испански с аккомпанементом в виде бумажного стаканчика. Когда это услышали испанцы, они пришли в восторг.

Для начала иностранцы отметили отличное безакцентное произношение, хотя и не ожидали, что маленькая россиянка будет петь на испанском. Далее испанцы принялись нахваливать вокальные данные Даниловой.

«В голосе много воздуха», «Потрясающий голос!» — такие мнения высказывали и парни, и девушки, которым предложили посмотреть видеозапись.

Под конец некоторые комментаторы заподозрили, что Арина нерусская. Ведь такого чистого выговора и безупречного исполнения по-испански просто не может быть у такой малышки. Также они примерно определили регион, где юная певица «родилась, жила или училась». Это автономная область Кастилия-Леон на северо-западе страны.

К действительности их догадки отношения не имеют. Арина Данилова с 4 лет живет в Москве. В ее социальных сетях почти 2,5 млн подписчиков. В 2019 году она записала первый альбом. Сейчас снимает шоу для YouTube, снимается в сериалах, занимается озвучиванием и ведет большие мероприятия.