Помните девочку со стаканом из «Голоса»? Не поверите, что с ней стало

Арина Данилова была первой участницей шоу «Голос. Дети», которой удалось ошеломить и судей, и зрительный зал. Для этого ей понадобился лишь бумажный стакан по имени Толик и вокальный талант.

Во время слепых прослушиваний к 11-летней артистке повернулись все три наставника в лице Димы Билана, Пелагеи и Максима Фадеева. Спустя девять лет она закрепила успех с тем же самым номером.

Сегодня ролик с первым выступлением Даниловой набрал больше 16 миллионов просмотров и входит в списки лучших номеров в шоу. Сама Арина не страдает от недостатка внимания и творческих проектов: она активно снимается, записывает песни и поддерживает связь с поклонниками.

Правда, узнать ее многие зрители «Голоса» уже не в силах. Милая девочка на фотографиях в социальных сетях певицы уступила место la femme fatale — роковой женщине — при том, что Даниловой всего 19 лет.