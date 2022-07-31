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Помните девочку со стаканом из «Голоса»? Не поверите, что с ней стало

31 июля 2022 09:11
Помните девочку со стаканом из «Голоса»? Не поверите, что с ней стало

От невинного образа не осталось и следа.

Арина Данилова была первой участницей шоу «Голос. Дети», которой удалось ошеломить и судей, и зрительный зал. Для этого ей понадобился лишь бумажный стакан по имени Толик и вокальный талант.

Во время слепых прослушиваний к 11-летней артистке повернулись все три наставника в лице Димы Билана, Пелагеи и Максима Фадеева. Спустя девять лет она закрепила успех с тем же самым номером.

Сегодня ролик с первым выступлением Даниловой набрал больше 16 миллионов просмотров и входит в списки лучших номеров в шоу. Сама Арина не страдает от недостатка внимания и творческих проектов: она активно снимается, записывает песни и поддерживает связь с поклонниками.

Помните девочку со стаканом из «Голоса»? Не поверите, что с ней стало

Правда, узнать ее многие зрители «Голоса» уже не в силах. Милая девочка на фотографиях в социальных сетях певицы уступила место la femme fatale — роковой женщине — при том, что Даниловой всего 19 лет.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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