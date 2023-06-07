Помните девочку с «баранками» из «Ералаша»? Ее участь пробирает до мурашек

Вера Иванко — юная звездочка, которая погасла, не достигнув своего зенита. То, что произошло с девушкой, не только вызывает ужас, но и множество вопросов, большинство из которых так и остались без ответа. А ведь жизнь девочки начиналась так, что позавидовать ей могли миллионы других девчонок ее возраста. И казалось, что вот уж ей точно уготованы яркая судьба, слава, успех и признание.

Вера родилась в самой обычной семье, но уже с детства стали проявляться ее творческие способности. И родители решили дать им шанс проявиться в полной мере. Девочку привели на пробы в «Ералаш». Прослушав юное дарование, режиссеры без колебаний пригласили ее на съемку. Так Вера получила свою первую самую настоящую роль. И с этой роли начался путь к успеху.

Учеба в театре-студии, роли одна за другой, именитые звездные партнеры по съемочной площадке, первые слава и успех. К слову, Вера не ограничивала себя кинематографом. Девушка была занята в ряде постановок в театре на Таганке, проявляя свой талант и на подмостках. Казалось бы, счастье и удача неизменно сопутствуют юной актрисе. Но в один день все оборвалось. В ноябре 2013 года Веру нашли мертвой на железнодорожных путях. И до сих пор не известна точная причина смерти девушки.