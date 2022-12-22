Помните девочку Любу на Олимпиаде в Сочи? Обомлеете при виде нее сегодня

Лиза Темникова стала главной звездой Олимпиады, проходившей в Сочи в 2014 году. Пролетая под куполом стадиона в образе девочки Любы, она открыла первенство и мгновенно стала мировой знаменитостью. Миллионы любителей спорта следили за успехами юной гимнастки.

Сразу же после Олимпиады она продолжила строить свою карьеру в спортивной гимнастике. Лиза мечтала принять участие в первенстве в Токио и делала все для достижения этого. Однако ей не удалось представить Россию на соревнованиях, но в прошлом году она стала чемпионкой мира. После этого достижения Лиза решила уйти из большого спорта.

Сейчас 19-летняя знаменитость занимается танцами. Она выбрала направление Frame up, которое сочетает в себе множество стилей, а главный из них — стрип-пластика. О своей жизни и победах Лиза предпочитает рассказывать в социальных сетях, где собирает многочисленные комментарии поклонников. И если часть из них осыпают спортсменку комплиментами, то другие с удивлением отмечают, как сильно изменилась ее внешность. По мнению пользователей Сети, в эффектной танцовщице уже не узнать юную девочку, летавшую над стадионом «Фишт».