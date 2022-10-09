Помните девочку из мема «Никакого праздника»? Она превратилась в роковую красотку

Она так и не полюбила школу.

В начале 2010-х Интернет взорвало видео, на котором обиженная школьница на торжественной линейке возмущается: «Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! Нас всех выгнали туда. А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят».

Героиней ролика оказалась Ася Петряева из Калуги. Девушка повзрослела и превратилась в настоящую красавицу – в ней уже трудно узнать заплаканную младшекласснику.

Сейчас Ася получает профессию учителя русского и китайского языков, но Интернет-звезда рассказывает, что не хочет связывать свою жизнь с педагогикой. Видимо, любовью к школе красавица так и не прониклась.

Также девушка работает администратором в салоне красоты и грандиозных планов на будущее не строит. В интервью изданию «СтарХит» Ася Петряева признается, что популярность в Интернете не сделала ее счастливее, и сейчас она ведет самую обычную жизнь.