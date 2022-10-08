Помните девочку из фильма «Мужики!»? Улыбчивая актриса изменилась до неузнаваемости

Многие помнят Ирину Иванову как ту самую Полину из советской драмы «Мужики!..». У юной актрисы были блестящие перспективы, но она решила уйти из кино.

В детстве Ира мечтала сниматься и уговорила маму сходить с ней на пробы в фильм «Приключения Электроника», но девочка не подошла на роль Майи Светловой – режиссер картины признался, что Ира Иванова слишком взрослая и рассудительная для этой героини. Иру неудача расстроила, однако вскоре актрису все же заметили.

Режиссер Искра Бабич искала девочку на главный роль в свой фильм «Мужики!..» – и ей приглянулась Ира. Юной актрисе пришлось тяжело на съемках – она была столичной девочкой и не привыкла к тяготам деревенской жизни. Но артистка справилась на ура – и фильм стал сенсацией 1982 года.

Однако Ирина Иванова неожиданно отказалась от всех предложений режиссеров. Она окончила институт и вскоре после пошла работать в паспортный стол. Бывшая актриса вышла замуж и родила троих сыновей. Семья стала главным смыслом жизни звезды «Мужиков!..», которую совсем не интересуют слава и шоу-бизнес.