Помните девочку из фильма «Кудряшка Сью»? Сейчас актриса похудела до неузнаваемости

В ней уже не узнать ту малышку.

В 90-е гремела комедия «Кудряшка Сью», главную роль в которой сыграла юная актриса Элисон Портер. Очаровательная круглолицая и кудрявая девочка покорила миллионы, но в Портер почти ничего не осталось от той озорницы.

Сейчас Элисон Портер уже 40 лет, и она воспитывает троих детей: сына и двух дочерей вместе со своим партнером, танцором Джастином Де Вера.

Несмотря на блестящий старт, Портер забросила кино, став певицей – и не прогадала. В 2016 году Элисон Портер победила в знаменитом шоу «Голос». Артистка учит людей вокалу и активно ведет свои соцсети, куда выкладывает каверы на популярные песни.