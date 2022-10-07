Помните девочку-эмо из сериала «Школа»? Ее преображение изумит любого

Сериал «Школа» Валерии Гай Германики стал откровением для отечественного телевидения. До этого момента никто и никогда так не изображал то, что происходит в российских образовательных учреждениях. А яркая игра подростков, исполнявших в проекте главные роли, лишь придавала экранным событиям достоверности.

Одной из главных героинь сериала была девятиклассница Аня Носова, роль которой отдали Валентине Лукащук. Девочка-эмо в исполнении актрисы врезалась в память зрителей и своей экстравагантной внешностью, и ярким поведением— как в классе, так и и за его пределами

Лукащук позднее призналась журналистам, что сотрудничать с Валерией Гай Германикой больше не будет. Причиной тому стали сложившиеся во время и после съемок «Школы» тяжелые отношения режиссера и актрисы.

«Мы не смогли дальше общаться, оказались разными людьми», — отметила Валентина.

Но другие режиссеры не обделяют актрису своим вниманием, поэтому горевать о творческом разрыве с Валерией она не собирается. Лукащук уже успела сняться в таких проектах, как «Детка» (там она сыграла дочь рок-музыканта в исполнении Сергея Шнурова), «Личные обстоятельства» и «Обычная женщина». А последняя на сегодняшний день работа Валентины — это роль Ольги в новом постапокалиптическом триллере «Выжившие».