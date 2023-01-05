Помните дерзкую девочку из «Мимино»? Глазам не поверите, что с ней стало (фото)

После крошечной роли в «Мимино» маленькая Ольга Казакова буквально проснулась знаменитой. Именно она сыграла ту дерзкую девочку, сестру Ларисы Ивановны, которая смело посылает по телефону героя «колбаской по Малой Спасской». Оказалось, что Оля и не думала, что попадет в ленту.

На пробах подвижная девочка так понравилась Георгию Данелии, что он записал с ней несколько сцен. После кастинга родителям актрисы не позвонили, поэтому они решили, что Оля не подошла. Каково же было их удивление, когда они увидели дочку в «Мимино». Выяснилось, что Данелия просто решил использовать в картине готовый эпизод с видеопроб. Несмотря на то, что Казаковой за работу не заплатили, а ее имя не указали в титрах, она была рада засветиться в фильме.

Позже Ольга снялась еще в нескольких лентах и собиралась поступить в театральный институт, но ее планы нарушила любовь. Она вышла замуж за звукорежиссера Владимира Тарабаева. В браке Ольге пришлось забыть о профессии, ведь один за одним у нее родились семеро детей. Сейчас 58-летняя Тарабаева работает режиссером на радио и занимается внуками.