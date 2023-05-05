Помните деревенщину из сериала «Королек – птичка певчая»? Время сотворило с ней невероятное

Сериал «Королек — птичка певчая» 1986 года стал первым большим успехом для Мине Чайыроглу. На экране она предстала в образе деревенской девочки Мунисе — тогда ей не было еще и 10 лет. Со своей ролью начинающая актриса справилась блестяще.

В ее карьере были и взлеты, и падения. Когда Мине выросла, то режиссеры не спешили приглашать ее в свои картины. Чтобы доказать, что она не ошиблась с выбором профессии, Чайыроглу пришлось приложить немало усилий. Сегодня она продолжает сниматься в кино и сериалах, выходит на сцену в качестве певицы и явно не жалуется на недостаток поклонников.

Время сотворило с артисткой нечто невероятное — из несуразной девчушки она превратилась в шикарную женщину, при виде которой мужчины теряют голову. Вот только сердце звезды экрана несвободно: она замужем и воспитывает вместе с супругом сына.