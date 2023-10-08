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Помните цыганку Карму из «Карнавала»? Не поверите, но она почти не изменилась (фото)

8 октября 2023 10:30
Помните цыганку Карму из «Карнавала»? Не поверите, но она почти не изменилась (фото)

Нестареющая Екатерина Жемчужная поражает поклонников.

Екатерина Александрович родилась еще в Тульской губернии. Как и любая юная цыганка, она отлично умела танцевать и петь. Девочка всегда хотела сниматься в кино и осуществила свою мечту — стала известной по всему Союзу.

В театральное училище Катя не попала, поэтому поступила в музыкальное училище, но надолго не задержалась — уговорила режиссера театра «Ромэн» устроить ей прослушивание. Там юная артистка встретила своего будущего мужа Георгия Жемчужного, под фамилией которого прославилась.

Супруги часто работали в месте в театре, а иногда и на съемочной площадке. Актеры сыграли семейную пару и в популярной мелодраме «Карнавал». Екатерина исполнила роль цыганки Кармы, которая приютила главную героиню на ночь.

Сегодня Екатерине Андреевне уже 79 лет, но она практически не изменилась за прошедшие годы. Те же черные как смоль волосы и пронзительный взгляд.

Помните цыганку Карму из «Карнавала»? Не поверите, но она почти не изменилась (фото)
Фото: кадр из фильма «Карнавал» (1981), кадр из сериала «Любимые женщины Казановы» (2014)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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