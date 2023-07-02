Помните цыгана Яшку из «Неуловимых мстителей»? Время не пощадило советского актера

В 1967 году на экраны вышла первая часть трилогии «Неуловимые мстители», посвященной приключениям группы подростков в годы Гражданской войны. Юные актеры блестяще справились со своей работой, не исключением стал и Вася Васильев.

Простой мальчик из табора сыграл Яшку-цыгана. С пеленок молодой артист прекрасно пел и держался в седле. Однако после громкой роли юноша оставил кино, предпочтя театр: сначала это был «Ромэн», а позже Ленконцерт.

Сейчас Васильеву 73 года.

Актер женат вторым браком и живет вместе с супругой Марианной в Твери. Знаменитый цыган заведует собственным культурным центром, гастролирует с ансамблем и не забывает уделять время дочерям и внукам.