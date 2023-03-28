Помните цветочницу на свадьбе Кейт Миддлтон? Ахнете, какой красоткой она стала (фото)

За свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон наблюдали миллионы. Тогда внимание многих привлекли не только жених и невеста. Публика умилилась девятилетней леди Маргарите Армстронг-Джонс, внучке принцессы Маргарет.

Малышке посчастливилось стать одной из маленьких подружек невесты или цветочниц, как еще их называют. С момента торжественной церемонии бракосочетания монарших особ прошло уже 12 лет, и за это время леди Маргарита выросла и стала настоящей красоткой.

Публика смогла убедиться в этом, когда фото монаршей особы, которой в мае исполнится 21 год, появилось на обложке журнала Tatler. При этом многие обратили внимание, что эффектная блондинка обладает невероятным сходством со своей бабушкой.

Известно, что весной прошлого года леди Маргарита обосновалась в Париже. Там знаменитость занимается изучением ювелирного дела и фотографии.