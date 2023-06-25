Помните чудака с руками-базуками у Малахова? Будете в ужасе, что он с собой натворил

Эксперты и неравнодушные телезрители многих российских ток-шоу отговаривали Кирилла Терешина от экспериментов со своей внешностью. Он прославился благодаря «рукам-базукам» и, по всей видимости, ошеломительная слава сыграл с ним злую шутку.

Молодой человек понял, что ему постоянно нужно удивлять и эпатировать публику. Поэтому он стал частым клиентом косметологов и пластических хирургов. Юноша увеличил губы, область ног, скулы и даже изменил форму подбородка.

Помимо этого, он перекрасил волосы и стал блондином.

Сегодня внешность Терешина пугает многих его поклонников. Но сам он доволен результатом всех уколов красоты и операций. Кажется, что ему нравится быть похожим на загадочного инопланетянина с раздутыми губами и неестественно острым подбородком. К тому же теперь интерес к персоне юноши вновь возрос, и он может наслаждаться вниманием.