Помните «Чито-грито» из «Мимино»? Вот о чем на самом деле пел Валико

Картина «Мимино» вышла на экраны в 1977 году и мгновенно попала в списки советской классики кинематографа. Поклонники остались в восторге от ярких персонажей и от сюжета, а также от композиции «Чито-грито», которая стала народным хитом. Однако, несмотря на любовь фанатов, мало кто знал, о чем на самом деле поет главный герой ленты.

В течение фильма персонажи лишь один раз обсуждают песню, которую пилот Валико постоянно поет. По словам летчика, именно «чито-грито» никак не переводится, а «чито-гврито» означает «птичка-невеличка». Как оказалось, сама песня, слова к которой написал поэт Петр Грузинский, посвящена радостям жизни и оптимизму.

На протяжении трех куплетов лирический герой композиции призывает наслаждаться жизнью и не отказывать себе в удовольствии петь.