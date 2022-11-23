Помните челябинский метеорит? Реакция американцев вызовет испанский стыд

Одной из главных новостей 2013 года стало падение метеорита. Небесное тело взорвалось над озером Чебаркуль. Ударная волна выбила окна в домах рядом расположенного Челябинска. Но обошлось без жертв. Позже выяснилось, что падение метеорита попало на многочисленные камеры и видеорегистраторы, и ролики разошлись по Сети.

Горячо обсуждались эти события и в Америке: реакция жителей зарубежной страны была разной. Одни тут же провели параллели с СССР, предположив, что если бы это случилось в годы холодной войны, то советские жители приняли бы метеорит за американскую атаку. Другие просто восторгались увиденным, не думая о том, какой ужас пережили жители Челябинска.

«Я был в 8 классе, помню, что мы все были в восторге», «Как же это круто», «Это потрясающее событие», — отмечали комментаторы.

Нашлись и те, кто решил пошутить и заявил, что это отложенный конец света, который все ждали в 2012 году. Российские интернет-пользователи такой юмор не оценили.