Помните челябинский метеорит? Реакция американцев вызовет испанский стыд
Иностранцы не пропустили удивительные новости из России.
Одной из главных новостей 2013 года стало падение метеорита. Небесное тело взорвалось над озером Чебаркуль. Ударная волна выбила окна в домах рядом расположенного Челябинска. Но обошлось без жертв. Позже выяснилось, что падение метеорита попало на многочисленные камеры и видеорегистраторы, и ролики разошлись по Сети.
Горячо обсуждались эти события и в Америке: реакция жителей зарубежной страны была разной. Одни тут же провели параллели с СССР, предположив, что если бы это случилось в годы холодной войны, то советские жители приняли бы метеорит за американскую атаку. Другие просто восторгались увиденным, не думая о том, какой ужас пережили жители Челябинска.
«Я был в 8 классе, помню, что мы все были в восторге», «Как же это круто», «Это потрясающее событие», — отмечали комментаторы.
Нашлись и те, кто решил пошутить и заявил, что это отложенный конец света, который все ждали в 2012 году. Российские интернет-пользователи такой юмор не оценили.