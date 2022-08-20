Помните «Бурановских бабушек»? В семье одной из них случилось немыслимое

Самодеятельный коллектив «Бурановские бабушки» из Ижевской области снискал бешеную популярность не только в России, но и в мире. Стараниями Виктора Дробыша артистки сумели завоевать второе место на «Евровидении».

Казалось, теперь перед ними открыты все дороги, но вместо этого звезды решили вернуться на родину. Там-то с одной из женщин и произошло страшное. Прожив с мужем 50 лет, Анна Прокопьева закрутила новый роман на стороне. Позже выяснилось, что под видом любовника скрывался мошенник, который выманил у наивной певицы все деньги.

Стоило лишь мужу народной артистки узнать об этом, как тот напился и набросился на благоверную с ножом. К счастью, Прокопьевой удалось отбиться, но история та примером для женщины так и не стала. Сейчас она вновь пытается наладить мосты с новым ухажером, сообщает ЭГ.