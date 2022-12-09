Помните бугая из «Бриллиантовой руки»? Удивитесь, чем ему заплатили за 20 секунд в кадре

Поклонники «Бриллиантовой руки» наверняка помнят эпизод, когда в переходе бугай угрожающего вида подходит к герою Юрия Никулина. Мужчина спрашивает, не найдется ли у Горбункова «огонька», чем только его пугает. Эту короткую роль — всего 20 секунд в кадре — исполнил не профессиональный актер, а журналист Леонид Плешаков.

В кино он оказался случайно. Корреспондент брал интервью у фокусника Игоря Кио, которого позже встретил в редакции «Комсомольской правды». Иллюзионист шел рядом с Юрием Никулиным и, завидев Леонида, предложил им вместе выпить кофе в буфете. Там Никулин сначала долго разглядывал Плешакова, а потом внезапно поинтересовался, есть ли у него на груди и животе волосы. Журналист не смутился и расстегнул рубашку, чтобы продемонстрировать наличие густой растительности.

Тогда актер и объяснил, что для комедии нужен фактурный герой, настоящий великан. Леонид согласился на съемки, попросив вместо гонорара эксклюзивное интервью с Никулиным. Работа над короткой сценой заняла четыре часа, а снимок Плешакова потом попал в списки массовки. Благодаря этому корреспондент снялся в эпизодах еще 14 лент.