Помните буфетчицу из «Королевы бензоколонки»? Ее участи не позавидуешь

Нонна Копержинская запомнилась многим зрителям по комедии «Королева бензоколонки». В этой картине актриса сыграла колоритную буфетчицу Рогнеду Карповну. Как сложилась судьба Копержинской?

Уже в старости Нонна Кронидовна признавалась, что вся ее жизнь прошла около искусства. К сожалению, талантливой Копержинской приходилось довольствоваться ролями второго плана. Она начала сниматься в кино еще в студенчестве, однако популярность пришла к ней намного позднее. В 60-х артистка появилась в легендарных картинах «За двумя зайцами» и «Королева бензоколонки», сделавших ее звездой. Копержинская продолжала активно сниматься, однако ни одна из ее ролей так и не затмила образ буфетчицы Рогнеды Карповны.

Личная жизнь Нонны Кронидовны тоже складывалась непросто. Она была замужем дважды. Первым избранником актрисы стал архитектор, от которого она родила сына Евгения. Однако этот брак быстро рухнул. Во второй раз Копержинской повезло намного больше. С режиссером Павлом Шкребой она прожила 30 лет вплоть до смерти мужа. А вот дальше в жизни актрисы началась черная полоса. Ее сын Евгений перебрался в США, а вслед за ним эмигрировала и любимая внучка артистки. Через некоторое время Копержинскую поразила страшная новость. У Евгения обнаружили онкологию, и вскоре его не стало. Это сильно «ударило» по актрисе. Она скончалась в 79 лет в полном одиночестве.