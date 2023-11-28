Помните Будулая из «Цыгана»? Вот с какой известной актрисой он изменял жене на съемках

Михай Волонтир, известный актер советского кино, сумел достичь вершины карьеры в 1960-х. Его незаурядный талант стал особенно заметен после роли в фильме «В зоне особого внимания». Лента принесла ему всесоюзную известность. Однако его успехи стали еще более масштабными после выхода на экраны картины «Цыган».

Оказавшись секс-символом, Волонтир стал объектом внимания и слухов в прессе. Ему приписывали романтические отношения с актрисами-партнершами, включая Клару Лучко. Несмотря на это, сам актер утверждал, что все слухи лишены основания.

Однако после его смерти стало известно о романе, который разгорелся во время съемок другого фильма. В эфире программы «Судьба человека» Елена Проклова призналась, что у нее была интрижка с Волонтиром во время работы над фильмом «Будь счастлива, Юлия!».

«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съемки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После съемок в Кишиневе я уехала в Москву, и наши отношения закончились», — рассказывала в шоу Проклова.

Однако разрушить брак экранного цыгана не удалось. Ефросинья Добындэ-Волонтир осталась верна Михаю и поддерживала его до самого конца, пока сердце актера не перестало биться из-за тяжелой болезни в 2015 году.