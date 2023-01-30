Помните брутала из рекламы? В реальной жизни он еще привлекательнее (фото)

Рекламный ролик компании «Мегафон», где дерзкий красавчик с легкой небритостью крадет спокойствие жителей мегаполиса, привлек внимание в первую очередь внешностью главного героя. И если вы свыклись с мыслью, что все актеры в промо-видео отретушированные «квазилюди», доведенные до совершенства при помощи фотошопа, то готовьтесь поднимать челюсть с пола.

Возмутителя спокойствия из рекламы зовут Дмитрий Лямин, и он профессиональная модель из Казахстана. В социальных сетях у 31-летнего парня можно найти еще более горячие луки. Так, Дмитрий любит позировать с оголенным торсом, при этом брюки предпочитает с максимально заниженной посадкой, чтобы поклонницы могли рассмотреть каждый кубик пресса, словно бы вырезанный из мрамора. Дмитрий знает, что щетина добавляет ему мужественности и часто отпускает бороду. Он занимается спортом, увлекается игрой на барабанах и клипмейкингом.