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Помните брутала из рекламы? В реальной жизни он еще привлекательнее (фото)

30 января 2023 10:45
Помните брутала из рекламы? В реальной жизни он еще привлекательнее (фото)

Такому торсу и прессу позавидует сам Геркулес.
 

Рекламный ролик компании «Мегафон», где дерзкий красавчик с легкой небритостью крадет спокойствие жителей мегаполиса, привлек внимание в первую очередь внешностью главного героя. И если вы свыклись с мыслью, что все актеры в промо-видео отретушированные «квазилюди», доведенные до совершенства при помощи фотошопа, то готовьтесь поднимать челюсть с пола.

Возмутителя спокойствия из рекламы зовут Дмитрий Лямин, и он профессиональная модель из Казахстана. В социальных сетях у 31-летнего парня можно найти еще более горячие луки. Так, Дмитрий любит позировать с оголенным торсом, при этом брюки предпочитает с максимально заниженной посадкой, чтобы поклонницы могли рассмотреть каждый кубик пресса, словно бы вырезанный из мрамора. Дмитрий знает, что щетина добавляет ему мужественности и часто отпускает бороду. Он занимается спортом, увлекается игрой на барабанах и клипмейкингом. Помните брутала из рекламы? В реальной жизни он еще привлекательнее (фото)

Фото: Кадр YouTube «All Reklama», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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