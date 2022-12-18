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Помните братьев Пономаренко из «Аншлага»? Вид одного из них повергнет вас в шок

18 декабря 2022 07:30
Помните братьев Пономаренко из «Аншлага»? Вид одного из них повергнет вас в шок

Разная судьба двух братьев-близнецов.

Юмористы Александр и Валерий Пономаренко работали в дуэте и долгие годы смешили всю страну. Вечно жизнерадостные близнецы вселяли оптимизм и веру в лучшее в своих зрителей.

Однако в их жизни произошло страшное событие. Александру диагностировали рак. Еще летом прошлого года он был госпитализирован из-за резкой боли. После операции и обследования подтвердились худшие предположения врачей.

Валерий рассказал, что брат чувствует себя нехорошо, но все таки продолжает шутить.

После 10 безуспешных курсов химиотерапии и увеличения дозы препарата комедиант столкнулся со страшными побочными эффектами. Александр перестал контролировать ноги, а на руках появились язвы. Кроме того, артист сильно исхудал. Теперь невозможно взглянуть на него без сочувствия, а некоторые фотографии и вовсе могут шокировать.

Помните братьев Пономаренко из «Аншлага»? Вид одного из них повергнет вас в шок
Фото: кадр из передачи "Ты не поверишь!" (2022), Globallookpress.com, кадр из передачи "Аншлаг" (1987)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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