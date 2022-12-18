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Помните брата Коляна из «Реальных пацанов»? Вот как сложилась судьба Дмитрия Наумова

18 декабря 2022 13:30
Помните брата Коляна из «Реальных пацанов»? Вот как сложилась судьба Дмитрия Наумова

Популярность оказалась ему не по душе.

Порой на экране необходимо показать родственников героя, и специалисты по подбору актеров ломают голову, чтобы найти хоть немного похожего артиста. В случае с Николаем Наумовым все оказалось проще.

Когда по сценарию в кадре должен был появиться кузен главного героя, то зрители увидели Дмитрия Наумова. В реальной жизни он был младшим братом знаменитого актера. Они оба играли в КВН и замечательно вписались в формат сериала.

Съемки в «Реальных пацанах» принесли Дмитрию известность, и его пригласили поучаствовать в фильме «Мужчина с гарантией».

К сожалению, эти два проекта стали единственными в его актерской карьере. Молодой человек решил уйти с больших экранов и вернулся к обычной жизни. Он не привык публично делиться подробностями своей судьбы. Известно, что он получил филологическое образование и является довольно религиозным человеком.

Фото: кадры из сериала "Реальные пацаны" (2010-2020)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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