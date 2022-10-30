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Помните ботаника из «Зайцев+»? В этом голубоглазом красавчике не узнать героя сериала

30 октября 2022 14:30
Помните ботаника из «Зайцев+»? В этом голубоглазом красавчике не узнать героя сериала

Покоритель женских сердец.

В 2011 году Филипп Котов сыграл ботаника в ситкоме «Зайцев+1». Сериал продержался три сезона, однако дальнейшая карьера актера в кино задалась.

Котова можно видеть в фильмах «Борис Годунов», «Катарсис», «Грааль», а также в сериалах «Этюды о свободе», «Подмена» и «Консультант».

Филипп Котов в первую очередь театральный актер – с 2008 года он служит в Театре на Таганке и успел сыграть в таких постановках, как «Горе от ума — Горе уму — Горе ума», «Живаго», «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана», «Тартюф», «Евгений Онегин», «Вий» и в других спектаклях.

В этом длинноволосом красавчике сейчас сложно узнать ботаника Зайцева – так что внешность реального 33-летнего Филиппа Котова сильно отличается от его облика в сериале.

Помните ботаника из «Зайцев+»? В этом голубоглазом красавчике не узнать героя сериала
Фото: кадры из сериала "Зайцев+1" (2011-2014), кадр из видео YouTube (2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
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