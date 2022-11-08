Помните «ботаника» из КВН? Его реальный голос станет сюрпризом для всех

Евгений Никишин прославился как один из главных «ботаников» КВН, когда выступал в команде «Уездный город». Коллектив неоднократно завоевывал высшие титулы и получал престижные награды. Харизматичный Никишин стал настоящей звездой команды наряду с капитаном Сергеем Писаренко.

Очки, кепочка, смешной костюм и соответствующий голос сделали из Никишина идеального «ботаника». Отличить персонажа можно было по его характерной интонации. На сцене голос артиста звучал очень органично, но когда зрители услышали разговор Никишина в реальной жизни, то просто обомлели.

Артист на долгое время пропал с радаров. Он не давал интервью, не появлялся на шоу и других передачах. Однако несколько лет назад Никишин начал время от времени общаться с прессой. Артист дал интервью на YouTube-канале Smolyakov Pro, чем обрадовал своих верных поклонников. Подписчики отметили, что голос Никишина совсем не похож на привычный «ботанический» и звучит обычно. Артист до сих пор сетует, что стал заложником своего юмористического образа.