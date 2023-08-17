Помните болгарина Костова из шоу «Голос.Дети»? Фанаты давно перестали его узнавать

Юный болгарский певец Кристиан Костов очаровал каждого зрителя во время участия в первом сезоне проекта «Голос.Дети». Талантливый ребенок вышел в финал, но уступил победу Льву Аксельроду. Однако это не помешало карьере юного певца.

Он участвовал в новых проектах, а в 2017 году даже представлял свою страну на международном песенном конкурсе «Евровидение». Молодому человеку было всего 17 лет, но он сумел принести Болгарии «серебро».

Но такой успех, кажется, вскружил голову юному артисту. Поклонники отмечают, что в последнее время Кристиан стал выглядеть слишком уж экстравагантно. Он выбирает пестрые наряды, да и ведет себя вызывающе.

Яркими образами музыкант все больше напоминает своего соотечественника, Филиппа Киркорова. Можно было бы подумать, что любовь ко всему броскому — национальная традиция в Болгарии. Но изменениям во внешности Костова удивляются и на родине.