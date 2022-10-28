Помните боцмана Олю из фильма «Берегите женщин»? Уход из кино обернулся страшной бедой

Светлана Пенкина засветилась в легендарной музыкальной комедии «Берегите женщин», в которой воплотила боцмана Олю. Проект стал хитом проката, и казалось, что актрису ждет блестящее будущее. Это тот самый случай, когда ожидания и реальность не совпали.

Впоследствии знаменитость засветилась еще в паре картин, после чего навсегда покинула кинематограф. Пенкина решила посвятить себя семье и воспитанию сына Валерия, которого родила мужу Владимиру Мулявину. Однако вскоре в дом артистки постучалась беда.

Ее супруг попал в ДТП и через семь месяцев ушел из жизни. Своего избранника Пенкина пережила на 14 лет, однако счастливыми назвать их трудно. Актриса скончалась в полном одиночестве в съемной квартире, поскольку так и не обзавелась собственным жильем. После того как несколько дней она не выходила на связь, Валерий нашел бездыханное тело матери, причиной смерти которой стал сердечный приступ.