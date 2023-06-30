Помните блондинку-победительницу «Последнего героя»? Раньше ей сочувствовали, а теперь завидуют

Имя Вероники Норкиной прозвучало в 2002 году, когда девушка стала победительницей «Последнего героя». Зрители не остались равнодушными к истории жизни героини, родители которой были беженцами из Казахстана, поэтому искренне радовались ее победе.

Крупный выигрыш позволил Норкиной полностью изменить свою жизнь. Она переехала из Старого Оскола в подмосковные Мытищи и вышла замуж за другого участника проекта Игоря Безуглова. Немало времени супруги посвятили путешествиям, занимались ресторанным бизнесом и 10 лет жили в Вильнюсе, однако не так давно решили вернуться в Москву.

Сегодня у супругов успешный строительный бизнес, время которому посвящает Игорь. Вероника же занята воспитанием их дочери и семейным бытом. Звездам шоу удалось построить крепкую и успешную семью и найти свое место в жизни.