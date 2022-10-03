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Помните блондинку из «Уральских пельменей»? Вот куда она пропала

3 октября 2022 18:00
Помните блондинку из «Уральских пельменей»? Вот куда она пропала

Стефания-Марьяна Гурская перестала появляться в шоу в 2015 году.

На протяжении многих лет коллектив «Уральских пельменей» оставался преимущественно мужским. Исключение юмористы сделали лишь ради одной девушки — Юлии Михалковой. В таком составе команда завоевывала многочисленные призы и выигрывала КВН, а после запустила одноименное телешоу. В 2013 году создатели решили разнообразить коллектив, пригласив в «Уральские пельмени» Илану Юрьеву и Стефанию-Марьяну Гурскую.

Помните блондинку из «Уральских пельменей»? Вот куда она пропала

Девушки быстро «прижились» на сцене и стали постоянными участницами выпусков. Но в 2015 году Гурская пропала с экранов. Оказалось, что девушка решила развивать карьеру не только в юмористических телепередачах. Она снялась в сериале «Гражданская жена», появлялась в рекламе и видеоклипах. Кроме того, Стефания запустила собственный онлайн-курс по очищению организма: она является приверженкой правильного питания и убежденной вегетарианкой. В планах у актрисы был и запуск блога, пропагандирующего здоровый образ жизни.

Фото: Кадр из программы «Уральские пельмени», соцсети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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