Помните блондинку из проекта «6 кадров»? Муж-француз месяцами держит ее взаперти

Актриса уже давно не приезжала в Россию.

Скетч-шоу «6 кадров» было очень популярно среди российских зрителей. Актеры, исполнявшие роли в эпизодах, мгновенно стали телезвездами. Среди мужской компании нашлось место для двух девушек — Галины Даниловой и Ирины Медведевой. Последней в основном доставались образы легкомысленных блондинок, она частенько дефилировала на экране в бикини.

Медведева снималась в передаче «6 кадров» вплоть до ее закрытия в 2014 году. К тому времени за плечами актрисы уже был развод: брак с музыкантом Русланом Алехно не сложился.

И совершенно случайно ее личная жизнь совершила крутой поворот. В 2016 году актриса в центре столицы познакомилась с обаятельным иностранцем. Через пару лет россиянка стала супругой французского предпринимателя Гийома Буше.

Медведева переехала к мужу в Европу. Сейчас она воспитывает сына и дочь. Но если ранее актриса часто выбиралась в Россию на съемки, то теперь ей пришлось поставить карьеру на паузу. Звезда ТВ не скрывает, что супруг-француз против ее отъездов: он бы предпочел, чтобы его жена занималась исключительно семьей.